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MATHYS, José María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MATHYS, José María q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 28-11- 2026. - Sus hijas Sandra y Alejandra, sus hijos políticos, sus nietas y sus nietos políticos lo despiden con profundo amor y dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.
Aviso publicado en la edición impresa
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