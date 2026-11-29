SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MATHYS, José María q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 28-11- 2026. - Sus hijas Sandra y Alejandra, sus hijos políticos, sus nietas y sus nietos políticos lo despiden con profundo amor y dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa