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MATTAR, Lidia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MATTAR de DOURA, Lidia, q.e.p.d. - Carlos y Payita e hijos acompañan a Emilio en este momento y lamentan mucho la partida de la tía Lili.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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