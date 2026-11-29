SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MEGNA, María Fernanda (Fechi), q.e.p.d., falleció el 27 de noviembre de 2026. - María del Pilar, Fernando, María Belén, Iñaki y Gastón participan su fallecimiento, rogando una oración por ella.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa