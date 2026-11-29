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MEGNA, María Fernanda
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MEGNA, María Fernanda (Fechi), q.e.p.d., falleció el 27 de noviembre de 2026. - María del Pilar, Fernando, María Belén, Iñaki y Gastón participan su fallecimiento, rogando una oración por ella.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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