MELCHIOR, Ilsa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MELCHIOR de BAUMGARTEN, Ilsa (Medy), falleció el 14-11-2026. - Sus hijos Juan y Patricia, Ricardo y Claudia, sus nietas María Theresa, Clara, Valerie, Lucila y Maria Renate despiden a la querida Medy con amor y agradecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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