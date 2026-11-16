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MELCHIOR, Ilsa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MELCHIOR de BAUMGARTEN, Ilsa (Medy), falleció el 14-11-2026. - Sus hijos Juan y Patricia, Ricardo y Claudia, sus nietas María Theresa, Clara, Valerie, Lucila y Maria Renate despiden a la querida Medy con amor y agradecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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