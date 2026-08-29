SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENÉNDEZ, Elina, q.e.p.d., falleció el 27-8-2026. - La comisión directiva y todos los vecinos del Boating Club lamentan profundamente su fallecimiento. Así mismo acompañan a su hija Gara en este tan doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa