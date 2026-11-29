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MIHANOVICH, Luis Brendan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MIHANOVICH, Luis Brendan. - Directorio de Ganaderos de Elordi S.A. acompaña a su padre Ricardo, su esposa Estela y familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.
✝ MIHANOVICH, Luis Brendan, q.e.p.d. - Laureano, Verónica, Valentina y Mora Gaddi acompañan con amor a Stella, Elisa, Juan y Miguel, así como a Dicky, Marcela e hijos, recordando con cariño al querido Luis.
✝ MIHANOVICH, Luis Brendan, q.e.p.d. - Verónica y Pierre Courreges y sus hijos Pilar y Ferdi, despiden a Luis con enorme tristeza, recordando los lindísimos momentos vividos en estos años y abrazan a Stelli, Elis, Juan y Migue en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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