MIHANOVICH, Luis
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MIHANOVICH, Luis, q.e.p.d. - Benito Nazar Anchorena, Josefina Fornieles, Benito (h.), Ana Botet y sus nietos Olivia, Clementina y Quinto acompañan con cariño a Estelita, Elisa, Juan, Miguel y a todos los Mihanovich.
✝ MIHANOVICH, Luis, q.e.p.d. - Catalina Lalor y Marcos Anchorena, Victoria Lalor y Rodrigo Rueda participan con inmenso dolor su partida y lo recuerdan con mucho cariño.
✝ MIHANOVICH, Luis. - Las amigas de Marcela: Marilen Llorente, Susana de Apellaniz, Teresita Acosta, Raquel Rancèze, Patricia Loncan y Mercedes D¨Osualdo la abrazan con mucho cariño en este momento de dolor.
✝ MIHANOVICH, Luis. - Luisa, Camilo Aldao y familia, abrazan cariñosamente al querido Diki y acompañan a Marcela y sus hijos en este triste momento.
✝ MIHANOVICH, Luis, q.e.p.d. - Rodrigo Rueda, Marcos Anchorena, Francisco Podestá, Benjamín Anchorena y Delfín Rueda despiden a Luis con inmensa tristeza y agradecen los momentos compartidos.
✝ MIHANOVICH, Luis. - Diego y Margarita González Casartelli y sus hijos, despiden a Luis y acompañan a Stellita, Elisa, Juan y Miguel con mucho cariño.
✝ MIHANOVICH, Luis. - Susana, Tato Palmero y Flia. acompañamos con mucho afecto a Marcela, Dicky, Estela y familia Mihanovich.
✝ MIHANOVICH, Luis. - Ana y Eugenio de Bary participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Dicky y familia con mucho cariño.
✝ MIHANOVICH, Luis, q.e.p.d. - Hasta pronto, Luis. Qué buen ejemplo nos dejaste y qué preparado te fuiste. Anda sacándonos permiso de pesca y viendo alguna pastura para echar novillos. Nosotros por ahora, seguiremos cuidando tus ovejas. Eduardo, Rosario, Esteban, Santiago, Eduardito y Rosarito.
✝ MIHANOVICH, Luis, q.e.p.d. - Gonzalo, Sol, Damasia, Flor y Helena Sánchez de Bustamante despiden a Luis con amor y abrazan a toda su familia.
✝ MIHANOVICH, Luis, q.e.p.d. - Nicolás Thibaud y Damasia Moreno Crotto (as.) despiden con muchísimo cariño a Luis y acompañan a Stelli y sus hijos Eli, Juan y Migue, rogando una oración en su memoria.
✝ MIHANOVICH, Luis B., q.e.p.d. - Verónica y Taio Novillo Astrada, sus hijos Eduardo y Astrid, Miguel y Marina, Delfina y Alfonso, Ignacio y Sofía, Alejandro y Rosario y Verónica y Esteban acompañan en estos tristes momentos a Stellita, Elisa, Juan y Miguel, Marcela y Dicky y familias con cariño y oraciones.
✝ MIHANOVICH, Luis B., q.e.p.d. - Mónica Devoto de Pini y sus hijos acompañan a Stellita, Elisa, Juan y Miguel con mucho cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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