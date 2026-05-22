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MIRANDA, Guillermo C.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MIRANDA, Guillermo C., (Pela), q.e.p.d. - Tu mujer Inés de Urioste; tus hijos Sofía y Martín Herkovits, Guille y Sonsoles Fraile, Fede y Cami Sanguinetti y tus nietos Juana, Simón, Felipe, Borja y Magnolia Miranda te despedimos con inmenso amor y te llevaremos siempre en nuestros corazones.

MIRANDA, Guillermo. - Su sobrina Victoria Miranda y su marido Santiago Born, junto a su hijo Santos, despiden con mucho dolor a Guillermo y acompañan a Inés, Sofi, Guille y Fede con mucho cariño.

MIRANDA, Guillermo. - Miranda Bosch lamenta el fallecimiento de Guillermo Miranda y acompaña a su familia y seres queridos en este momento.

MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Tus amigos: Diego Pereyra Iraola, Juan Garbers, Julio Gómez Thwaites, Jorge Laurence, Jorge Paviolo te recordaremos siempre cálido y sonriente querido Guillermo, acompañamos y abrazamos de corazón a Inés, Sofía, Guille y Fede, y a toda tu linda familia. Descansa en paz amigo.

MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Alejandro y Nieves Fargosi despiden a Guillermo con gran tristeza y acompañan a Inés y familia con mucho cariño.

MIRANDA, Guillermo. - El consorcio de propietarios de Vicente López 1739 despide con mucho cariño a Guillermo Miranda. Acompaña a su familia en este triste y doloroso momento.

MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Miguel Diaz Rivero, Marcela Gandulfo y sus hijos acompañan en este triste momento a Marcela, sus hermanos, a su mujer Inés y sus hijos.

MIRANDA, Guillermo C. - Queridísimo amigo, tengo una gran tristeza, te recordaré por siempre. Un gran abrazo, Luis M. Reggiardo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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