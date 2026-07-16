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MOHORADE, Susana Kenny Frías de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MOHORADE, Susana Kenny Frías de, falleció el 1-7-2026. - Sus hijos Alfredo, Horacio y Graciela, Pablo y Lizeth, sus nietos y bisnietas la despiden con mucho cariño y agradecen las muestras de afecto recibidas.
Aviso publicado en la edición impresa
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