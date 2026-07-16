SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MOHORADE, Susana Kenny Frías de, falleció el 1-7-2026. - Sus hijos Alfredo, Horacio y Graciela, Pablo y Lizeth, sus nietos y bisnietas la despiden con mucho cariño y agradecen las muestras de afecto recibidas.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa