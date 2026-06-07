SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ MORGENSTERN, Gregorio. - Jorge, Judit y Deborah Zeiguer y sus familias acompañan en su dolor a su tía Juanita y sus primos Clarisa, Natalio, Diego y Mariana y despiden con tristeza a su querido tío Goyo.

✡ MORGENSTERN, Gregorio. - Abrazo a toda la familia que con tanto amor te acompañó siempre. Tu sobrina Anahi Morgenstern.

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo). - Abrazamos muy fuerte a nuestros queridísimos amigos Clarisa y Jorge y a toda la familia. Graciela y Marcelo Elbinger.

✡ MORGENSTERN, Gregorio. - Raúl y Ana despiden con tristeza a Goyo, amigo de tantos años, y abrazan con mucho cariño a Juanita y toda la familia.

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo), Z.L. - Rosita y Adolfo y Margot y Bere acompañan a Clarisa y familia en este triste momento.

✡ MORGENSTERN, Gregorio, Z.L. - Gisela y Ariel Goldman, Alejandra y Gabriel Goldberg y Paula y Marcelo Zas despiden con cariño al gran Goyo y abrazan a su amiga Mariana y familia en su dolor.

✡ MORGENSTERN, Gregorio, Z.L. - Acompaño con tristeza a la familia. Susana Dubiansky.

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo), Z.L. - Lamentamos la pérdida del querido Goyo y acompañamos a Juanita y familia en este triste momento. Pedro Linkowski y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa