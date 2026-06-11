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MURGA, Cristina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MURGA de PAEZ, Cristina. - Querida Cristina que estas en el cielo, nos va faltar tu alegría, tus cuentos, tu amistad de sesenta años. Descansa en paz. Abrazamos al Flaco y sus hijas. Magdalena Tedin y Alfredo Alcorta (as.)
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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