LA NACION

MURGA, Cristina

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MURGA de PAEZ, Cristina. - Querida Cristina que estas en el cielo, nos va faltar tu alegría, tus cuentos, tu amistad de sesenta años. Descansa en paz. Abrazamos al Flaco y sus hijas. Magdalena Tedin y Alfredo Alcorta (as.)

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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