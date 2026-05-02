SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NEVARES, Alicia Bidondo de, q.e.p.d. - Su primo Juan Cornejo y Verónica, hijos y nietos la despiden con todo cariño y abrazan a Esteban y sus hijos en su dolor.

✝ NEVARES, Alicia Bidondo de, q.e.p.d. - Inés y Ernesto De Bary despiden a Alicia con mucho cariño, recordándola por su generosa dedicación a todos los que necesitaron su ayuda y acompañan a Esteban y familia en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

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