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NEVARES, Alicia Bidondo de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NEVARES, Alicia Bidondo de, q.e.p.d. - Su primo Juan Cornejo y Verónica, hijos y nietos la despiden con todo cariño y abrazan a Esteban y sus hijos en su dolor.

NEVARES, Alicia Bidondo de, q.e.p.d. - Inés y Ernesto De Bary despiden a Alicia con mucho cariño, recordándola por su generosa dedicación a todos los que necesitaron su ayuda y acompañan a Esteban y familia en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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