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NEVARES, Alicia Bidondo de,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NEVARES, Alicia Bidondo de, q.e.p.d. - Su primo Juan Cornejo y Verónica, hijos y nietos la despiden con todo cariño y abrazan a Esteban y sus hijos en su dolor.
✝ NEVARES, Alicia Bidondo de, q.e.p.d. - Inés y Ernesto De Bary despiden a Alicia con mucho cariño, recordándola por su generosa dedicación a todos los que necesitaron su ayuda y acompañan a Esteban y familia en estos tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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