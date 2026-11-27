SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOLASCO, Mariano, q.e.p.d. - El Ombú BV despide a su amigo del alma y motor principal, el Tortero, y acompaña a su familia, Gime, Memi, Fran y Joaco con una oración.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa