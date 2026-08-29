SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NUSIMOVICH, Sylvia, (Nenucha). - Tus hermanos Lucy y Jorge Salerno, tus sobrinos Juan Cruz y Alejandro y sobrinos nietos (as.) te despiden con infinita tristeza.

NUSIMOVICH, Sylvia. - Nenu querida te despedimos con inmenso dolor. Mónica Alemán y Horacio Varela.

Avisos fúnebres

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