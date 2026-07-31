O'CONNOR, Juan Cristóbal
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal. - Su tía Silvina O´Connor de Rivarola y Guillermo Rivarola junto a sus hijos Silvina y Guillermo y nietos participan su fallecimiento. Con todo cariño acompañan a su mujer Mariana, a sus hijos, a su madre Martha y hermanos.
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Héctor O. Rossi Camilión, Sebastián M. Rossi, Mariel López Fondevila, Juan Lorenzo y equipo de Rossi Camilión & Asoc. despiden a Juan con enorme tristeza. Un caballero. Grandes recuerdos. ¡Acompañan a su familia en este momento!
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Gladys Sabia acompaña con todo cariño a su familia y a su entrañable amiga Martha.
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Roberto A. Fortunati acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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