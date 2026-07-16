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O’CONOR, Mariana San Martin de.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ O’CONOR, Mariana San Martin de. q.e.p.d. - María (a.), Patricia y Celina (a.) Cabezas despiden a Mariana con profunda tristeza y acompañan a Danny y familia y a sus hermanas Leticia, Paqui, Necha y Agustina con un abrazo fuerte lleno de amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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