SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ O’CONOR, Mariana San Martin de. q.e.p.d. - María (a.), Patricia y Celina (a.) Cabezas despiden a Mariana con profunda tristeza y acompañan a Danny y familia y a sus hermanas Leticia, Paqui, Necha y Agustina con un abrazo fuerte lleno de amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa