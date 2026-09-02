OTERO, María Magdalena,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OTERO de BOCCARDO, María Magdalena, q.e.p.d., falleció el 31-8-2026. - Su esposo José María Boccardo, sus hijos, Majo, Magda y Diego Boccardo, sus hijos políticos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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