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PADILLA, Roberto R.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PADILLA, Roberto R., q.e.p.d. falleció el 9-10-2026. - El presidente, consejo directivo y personal de la Asociación Argentina de Golf participan su fallecimiento, acompañan a su hijo José María Padilla, Consejero de la AAG, en este triste momento rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
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