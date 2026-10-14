SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PADILLA, Roberto R., q.e.p.d. falleció el 9-10-2026. - El presidente, consejo directivo y personal de la Asociación Argentina de Golf participan su fallecimiento, acompañan a su hijo José María Padilla, Consejero de la AAG, en este triste momento rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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