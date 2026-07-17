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PAMPLIEGA, Eneas Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAMPLIEGA, Eneas Luis. - Su hermano R. Martín Pampliega y Ema C. A. de Pampliega con sus hijos Ignacio, Juan Martín y María José Gollan participan con tristeza su fallecimiento. Vamos a extrañarte mucho.

PAMPLIEGA, Eneas L., Dr. - Tus amigos del grupo Kaiken te despiden con tristeza. Te agradecemos por tus enseñanzas, tu entrega y tus valores. Fuiste y serás un ejemplo de vida. Gracias por todo lo que nos diste. Abrazamos a Beatri y familia. Con cariño Flor, Francisco, Isidoro, Nurit, Hugo, Tesi y Maximino.

PAMPLIEGA, Eneas Luis q.e.p.d., falleció el 15-7-2026. - Su mujer Esther Beatriz Borghi; sus hijos Santiago y Andrea, Macarena, Gonzalo y Denise y Juan Manuel y Ayelen; sus nietos Ramiro, Abril, Lucía, Bautista, Valentina, Marcos, Olivia, Zoe, Ciro y Amalia y sus hermanos Charlie y Laura y Martín y Ema, invitan a la misa de cuerpo presente que se rezará en la parroquia de San Benito Abad, Villanueva y Maure, el viernes 17, a las 10. - LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.

PAMPLIEGA, Eneas Luis, q.e.p.d. - La comisión Proyecto de terminación del Templo de San Benito Abad participa con profundo pesar el fallecimiento de su presidente y amigo, mentor e impulsor de la obra realizada en la parroquia. Rogamos al Señor, por intercesion de San Benito, sea abrazado en la Gloria Eterna.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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