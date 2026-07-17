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PAMPLIEGA, Eneas

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAMPLIEGA, Eneas. - Tus compañeros del CNBA, Promoción 1954, te recordarán como un médico sanitarista con una actividad profesional y empresaria importante. Acompañamos a Beatriz y familia con mucho cariño.

PAMPLIEGA, Eneas, q.e.p.d., falleció el 16-7-2026. - El consorcio de propietarios de Av. del Libertador 5312 participa su fallecimiento y acompaña a su familia con todo afecto.

PAMPLIEGA, Eneas, q.e.p.d. - Despedimos a Eneas con mucho cariño y acompañamos a Beatri y los chicos en su dolor. Susana, Emilia, Marta y Fernando, Silvia y Daniel.

PAMPLIEGA, Eneas, q.e.p.d. - Dolor. Ha fallecido un gran hombre. Acompañamos con mucho cariño a su familia. Familia Crespo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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