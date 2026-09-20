SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PARDO, Ana Inés, q.e.p.d. - Sus primos Enrique Pardo, Carmen Quesada de Pardo, Rafael Pardo y María Urtazun de Pardo, hijos y nietos, acompañan con mucho cariño a Bauti, a María Marta y Roberto, al Bebe y a Jannine en este triste momento.

✝ PARDO, Ana Inés. - Guillermina Oviedo, Sofía Ibáñez Padilla y Bea Rodríguez Ribas (a.) despiden a su amiga de la infancia, Ino, con profunda tristeza y acompañan a Bauti, la Mona y el Bebe con mucho amor.

Avisos fúnebres

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