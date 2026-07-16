SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PARODI, Miguel, q.e.p.d. - El directorio de Azul Natural Beef y las familias Zymnis y Duhau participan con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Parodi y expresan su agradecimiento por tantos años de compromiso, dedicación y trabajo compartido. Acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa