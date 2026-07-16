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PARODI, Miguel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PARODI, Miguel, q.e.p.d. - El directorio de Azul Natural Beef y las familias Zymnis y Duhau participan con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Parodi y expresan su agradecimiento por tantos años de compromiso, dedicación y trabajo compartido. Acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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