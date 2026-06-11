PATRÓN COSTAS, Josefina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PATRÓN COSTAS de CORNEJO, Josefina, q.e.p.d. - Juan Carlos Gils y Mitay Caso; sus hijos, nueras, yernos y nietos, extrañaremos por siempre a nuestra querida Jose quien ha sido centro de unión irreemplazable de la familia y ya junto con el Señor seguirá velando por ella.

Avisos fúnebres

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