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PATRÓN COSTAS, Josefina,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PATRÓN COSTAS de CORNEJO, Josefina, q.e.p.d. - Juan Carlos Gils y Mitay Caso; sus hijos, nueras, yernos y nietos, extrañaremos por siempre a nuestra querida Jose quien ha sido centro de unión irreemplazable de la familia y ya junto con el Señor seguirá velando por ella.
Aviso publicado en la edición impresa
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