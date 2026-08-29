SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEDERSOLI, Jorge Armando, q.e.p.d., 27-8-2026. - Mercedes, Gaby, Fer, Ale, Lucas, Tomy y Agus, participan su fallecimiento, rogando una oración en su memoria. Siempre estás vivo en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa