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PERCAZ, Virgina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PERCAZ, Virgina. - Virginia querida, compañera de papá, te vamos a recordar con la buena onda que siempre tuviste. Alejandra, Florencia, Nahuel, Miranda, Simón, Aitana y Martín Gómez.
✝ PÉRCAZ, Virginia. - Graciela y Jorge Herrera, sus hijas y familia despedimos a la querida Virginia con el recuerdo de gratos momentos compartidos.
✝ PÉRCAZ, Virginia. - El mejor y más profundo de los recuerdos. Me presentaste a Edu y me nombraste madrina de Jero. ¿Qué más puedo pedirte?. Volá alto amiga querida. Ali Schalscha.
✝ PÉRCAZ, Virginia. - Martín y María José Elizalde, sus hijos y nietos despiden con inmenso cariño a Vir y abrazan muy fuerte a Jero, Loli y a toda su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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