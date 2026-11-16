SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERCAZ, Virgina. - Virginia querida, compañera de papá, te vamos a recordar con la buena onda que siempre tuviste. Alejandra, Florencia, Nahuel, Miranda, Simón, Aitana y Martín Gómez.

✝ PÉRCAZ, Virginia. - Graciela y Jorge Herrera, sus hijas y familia despedimos a la querida Virginia con el recuerdo de gratos momentos compartidos.

✝ PÉRCAZ, Virginia. - El mejor y más profundo de los recuerdos. Me presentaste a Edu y me nombraste madrina de Jero. ¿Qué más puedo pedirte?. Volá alto amiga querida. Ali Schalscha.

✝ PÉRCAZ, Virginia. - Martín y María José Elizalde, sus hijos y nietos despiden con inmenso cariño a Vir y abrazan muy fuerte a Jero, Loli y a toda su familia.

Avisos fúnebres

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