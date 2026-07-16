LA NACION

PEREIRA, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEREIRA, José. - El directorio de Piatti Inversora y sus socios despiden al amigo José, fue parte importante de la historia de la empresa por mas de 50 años y será recordado y reconocido por siempre.

PEREIRA, José. - El directorio de Cantera Piatti y su personal despiden a José, gran amigo y colaborador por mas de 50 años. Recordaran siempre su entrega incondicional y su cariñosa disposición para con todos. La integridad de los rectos lo guio.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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