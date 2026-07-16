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PEREIRA, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEREIRA, José. - El directorio de Piatti Inversora y sus socios despiden al amigo José, fue parte importante de la historia de la empresa por mas de 50 años y será recordado y reconocido por siempre.
✝ PEREIRA, José. - El directorio de Cantera Piatti y su personal despiden a José, gran amigo y colaborador por mas de 50 años. Recordaran siempre su entrega incondicional y su cariñosa disposición para con todos. La integridad de los rectos lo guio.
Aviso publicado en la edición impresa
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