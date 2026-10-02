SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEREYRA, Josefina Eugenia, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra querida Jose, sus hermanos Mercedes, Nilda, Leandro, Alejandra y María José Pereyra, su cuñado Clodomiro Risau, sus sobrinos y sobrinos nietos, pedimos una oración en su memoria

Avisos fúnebres

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