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PEREYRA, Josefina Eugenia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEREYRA, Josefina Eugenia, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra querida Jose, sus hermanos Mercedes, Nilda, Leandro, Alejandra y María José Pereyra, su cuñado Clodomiro Risau, sus sobrinos y sobrinos nietos, pedimos una oración en su memoria
Aviso publicado en la edición impresa
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