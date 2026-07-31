SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEREZ ALARCÓN, Jorge Alberto, q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Nicolás Joost Newbery, Germán Álvarez, Bony Bullrich, María Elena Araya, Alejandra Basile, Joe Miranda y Martín Cabrales participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a Estela, Diego y Adriana.

✝ PEREZ ALARCÓN, Jorge Alberto, q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Martín Cabrales acompaña con todo cariño a Estela, Diego y Adriana, rogando oraciones en su memoria.

✝ PEREZ ALARCÓN, Jorge Alberto, q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Familia Cabrales abraza con cariño a Estela, Diego, Adriana y Camila

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa