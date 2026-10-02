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PEREZ TABOADA, María Dolores

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEREZ TABOADA de GANDUGLIA, María Dolores (Marilú). - Ayer voló al cielo Marilú. Una larga dolencia pudo más y superó su deseo de estar entre nosotros. Quienes la quisimos y disfrutamos de su amor nos reuniremos hoy, a las 13, en el Memorial, para despedirnos y acompañarle en su último viaje a las 15. Ella desde el mundo de los recuerdos, con sus vestidos blancos, impecable como siempre nos estará observando. Carlos María Ganduglia, Cecilia y Luciano Di Fiori, Isabel y Alejandro Pérez Alavarez, Mercedes, Carlos Enrique; y un montón de nietos tejanos, y mexicanos, así como sus primos y sobrinos de España.

PÉREZ TABOADA, María Dolores, q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a Marilú y acompañamos a papá, Carlos María Ganduglia, y a toda la familia y amigos en este momento de dolor. Guardaremos con cariño el recuerdo de tantos buenos momentos compartidos. Carlos, Mercedes, Isabel, Cecilia Ganduglia y sus familias.

PÉREZ TABOADA, María Dolores (Marilú), q.e.p.d. - Martín Cabrales despide con tristeza a su querida amiga, gran persona, y siempre la recordará por tan lindos momentos vividos, rogando oraciones en su memoria.

PÉREZ TABOADA, María Dolores, q.e.p.d. - María Luisa y Jorge Di Fiori, hijos y nietos despiden con mucho cariño a Marilú y acompañan a Carlos, Cecilia, Isabel, Mercedes y Charly en su dolor.

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