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PÉREZ TABOADA, María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PÉREZ TABOADA, María (Marilú), q.e.p.d. - Silvia y Francis Raineau despiden con inmensa tristeza a su querida amiga Marilú y acompañan con mucho cariño a Carlos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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