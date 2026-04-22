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PERROTTO, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PERROTTO, Jorge, falleció el 20 de abril de 2026. - Su esposa, hijos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos ruegan una oración en su memoria para que descanse en paz. Responso hoy, a las 10.30, en el Jardín de Paz y se celebrará una ceremonia religiosa y depositarán sus cenizas el sábado 25, a las 11, en Sta. Teresa del Niño Jesús, M. Larumbe 742, Martínez.
✝ PERROTTO, Jorge, q.e.p.d. - Sus cuñados Sarrabayrouse: Titi y Josefina, Marcelo, Matty y Jorge, Gloria y Gustavo y sus sobrinos lo vamos extrañar mucho.
✝ PERROTTO, Jorge, Cap. Frag. (R), q.e.p.d., 20-4-2026. - La Promoción 86 ENM participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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