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PERUZZOTTI, Arturo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PERUZZOTTI, Arturo q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - Goyo Zidar participa su partida, acompaña a la familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria. Queridísimo Arturo, fuiste el escribano de toda mi vida empresaria. Pasamos muchísimos momentos complicados y vivimos juntos muchas alegrías y tristezas. Siempre valoré tu honestidad intelectual, ser una persona de buena madera. Tu palabra era siempre la adecuada y creíble. Te extrañé mucho en los últimos años. Te quiero, te respeto y te extraño muchísimo. Hasta pronto queridísimo amigo. Abrazo interminable. Goyo.

PERUZZOTTI, Arturo, q.e.p.d. Sus compañeros del B.D.S. lo despedimos con cariño.

Avisos fúnebres
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