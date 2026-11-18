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POSSI, Elisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ POSSI, Elisa, q.e.p.d. - Estela y Fernando Possi, sus hijos Wences, Santiago, Lucas y Lola, Rosario y Gonzalo y sus nietos ruegan una oración por el eterno descanso de Elisita.
Aviso publicado en la edición impresa
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