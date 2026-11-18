SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POSSI, Elisa, q.e.p.d. - Estela y Fernando Possi, sus hijos Wences, Santiago, Lucas y Lola, Rosario y Gonzalo y sus nietos ruegan una oración por el eterno descanso de Elisita.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa