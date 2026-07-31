1
PREGENDELLI, María Teresa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PREGENDELLI, María Teresa, falleció el 29-7-2026. - Al Sr. Mario Barone, tu familia de Tubos Argentinos te acompañamos en este doloroso momento y elevamos una oración en memoria de María Teresa. Nuestras sinceras condolencias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Milei por el conflicto diplomático con Brasil
- 3
Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio
- 4
Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro