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PROTTO, Juan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PROTTO, Juan, q.e.p.d., falleció el 30-10-2026. - Tu mujer, tus hijos, tu nuera, tus nietos, tus hijas y nietos del corazón te despiden con profundo cariño y ruegan una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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