SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PROTTO, Juan, q.e.p.d., falleció el 30-10-2026. - Tu mujer, tus hijos, tu nuera, tus nietos, tus hijas y nietos del corazón te despiden con profundo cariño y ruegan una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa