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LA NACION

RAYMOND, Eduardo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAYMOND, Eduardo. - Su hermana María Laura y Roberto, sus hijas y yernos Inés y Pablo, Celina y Santiago, y Clarita y sus nietos Benjamín, Benito y Juan lo despiden con cariño y oraciones.

RAYMOND, Eduardo, q.e.p.d. - Tu hermano Enrique, su esposa Liliana Coppolecchia y sus hijos Lucas, María y Tomás, te despiden con mucho cariño recordando tu alegría y energía contagiosa.

RAYMOND, Eduardo, q.e.p.d. - Su hermana Monique Torralva, sus hijos, Bernardo y Paula, Marcos, Nicolás y Agustina, Agustín y Maggie, y sus nietos, participan su partida a la casa del Padre, invitando a acompañar con sus oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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