Saltar al contenido principal
LA NACION

RAYMOND, Eduardo Pablo Antonio,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAYMOND, Eduardo Pablo Antonio, q.e.p.d., falleció el 31-8-2026. - Sus hijos Juan Pablo, Sebastián, Santiago, Verónica y Alejandro, sus parejas, nietos, nietas y familia lo despiden en paz y alegría, y agradecen una oración en su memoria. Sus restos serán velados hoy, de 16 a 18 hs., en Malabia 1662, CABA.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Ordenaron la captura nacional e internacional de un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem
    1

    Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem

  2. La historia de una adopción que venció prejuicios y llegó al Congreso
    2

    Adoptó a un niño con discapacidad y su historia llegó al Congreso: “Lo que logramos debe ser normal”

  3. Gloria Carrá habló del dinero de los hijos en medio del caso Tini y fue tajante: "Me apena que sean tan ambiciosos”
    3

    Gloria Carrá contó qué hizo con el dinero de Ángela Torres y apuntó contra los padres que manejan las fortunas de los hijos

  4. Daniel López Rosetti: “El hacerse mala sangre puede mitigarse si uno adopta una visión estoica frente a las frustraciones diarias”
    4

    Daniel López Rosetti: “El hacerse mala sangre puede mitigarse si uno adopta una visión estoica frente a las frustraciones diarias”