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RAYMOND, Eduardo Pablo Antonio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RAYMOND, Eduardo Pablo Antonio, q.e.p.d., falleció el 31-8-2026. - Sus hijos Juan Pablo, Sebastián, Santiago, Verónica y Alejandro, sus parejas, nietos, nietas y familia lo despiden en paz y alegría, y agradecen una oración en su memoria. Sus restos serán velados hoy, de 16 a 18 hs., en Malabia 1662, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
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