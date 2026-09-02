SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RAYMOND, Eduardo Pablo Antonio, q.e.p.d., falleció el 31-8-2026. - Sus hijos Juan Pablo, Sebastián, Santiago, Verónica y Alejandro, sus parejas, nietos, nietas y familia lo despiden en paz y alegría, y agradecen una oración en su memoria. Sus restos serán velados hoy, de 16 a 18 hs., en Malabia 1662, CABA.

Avisos fúnebres

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