SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RENDO, Marta. - Con inmenso pesar participamos el fallecimiento de Marta Rendo, querida hija del socio fundador Juan Rendo, cuya memoria y afecto permanecerán por siempre entre quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Acompañamos con sincero dolor a sus hijos Julián Egido y Ana Egido, así como a toda su familia y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y deseando fortaleza y consuelo ante tan profunda pérdida. Con respeto, afecto y sentidas condolencias. Los socios y personal de los hoteles Sheltown, Impala y Embajador.

Avisos fúnebres

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