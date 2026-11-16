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REPOSSI, Ernesto Alejandro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ REPOSSI, Ernesto Alejandro, Cnl. (R), q.e.p.d. - Alejandro F. Salice y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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