SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROBLES, Carlos (Kaki), q.e.p.d. - Único e irrepetible. Gracias por haber sido parte de la familia Mac todos estos años. Te vamos a extrañar profundamente. Lucas, Niki, Theo y Firu.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa