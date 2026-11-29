SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROBLES GORRITI, Carlos F., Dr., q.e.p.d. - Tu madre Julieta; tus hermanos Martín y Roxana, Francisco y Mariana, Marcela y Cristián, Diego y Paula, hijos y nietos te despedimos con enorme cariño, dando gracias por tanto amor y alegría que compartimos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa