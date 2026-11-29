SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROBLES GORRITI, Carlos Fernando, Dr., q.e.p.d. - Sus hijos Joaquín, Santiago y Catalina, junto a Victoria y Diego, y sus nietas Margarita y Azucena lo despiden con profundo amor y gratitud, con la esperanza del reencuentro en la vida eterna. Ruegan una oración en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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