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ROBLES GORRITI, Carlos Fernando
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROBLES GORRITI, Carlos Fernando, Dr., q.e.p.d. - Sus hijos Joaquín, Santiago y Catalina, junto a Victoria y Diego, y sus nietas Margarita y Azucena lo despiden con profundo amor y gratitud, con la esperanza del reencuentro en la vida eterna. Ruegan una oración en su memoria y por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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