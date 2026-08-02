SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Sus hijos María, Mariano, Marcos, Malena, Manuel y sus familias, y su mujer Graciela Kollman, despiden a Nano con mucho cariño.

✝ RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Sus hijos María, Mariano, Marcos, Malena, Manuel y sus familias, y su mujer Graciela Kollman, participan con tristeza su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, a las 11, en el Memorial y posterior responso, a las 14.

RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano. - Macho, hace más de 20 años te escribí en un día del padre agradeciéndote por enseñarme a ser un buen tipo. Fuiste un excelente padre y, por sobre todas las cosas, un muy buen tipo. Gracias por todo. Marcos.

✝ RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Malena de Elia, y tus hijos Malenita y Manuel te despedimos con amor. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Descansá en paz.

✝ RODRIGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Su hermano Tirso y Cristina Bianco Fernández, hijos y nietos lo despiden con dolor y acompañan con mucho cariño a Grace, María, Mariano, Marcos, Malena y Manuel y sus familias.

✝ RODRIGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d., Tus hermanos Tirso y Titi, María Laura y Víctor, Rosario, Clemen y Santiago te despedimos con mucho cariño.

✝ RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Con cariño recordamos tu calidez, tu generosidad y los lindos momentos compartidos. Dejaste una huella en nuestra familia. Que descanses en paz. Malena, Inés y Marcelo, Susana, María y Jose, Loli y Juan.

✝ RODRIGUEZ ALCOBENDAS, Mariano. - Santiago y Clemencia Nicholson y sus hijos Santiago y Natalia, Clemencia y Tomás, Delfina y Matías, Lucrecia, Matías, Juana y Agustín y Olivia despiden con mucho amor a Mariano y acompañan a Graciela y chicos con mucho cariño.

✝ RODRIGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Sus compañeros de la camada 72 del Colegio San Juan El Precursor lo despiden con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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