ROMERO, Marta G.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROMERO de WERNING, Marta G., q.e.p.d. - Su hermana Alejandra Patricia Romero de Podestá, su cuñado Juan Carlos Podestá y sus hijos Matías, Juan Antonio y Florencia la despiden con profundo cariño, recordando los innumerables momentos compartidos. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa