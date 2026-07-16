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ROMERO, Marta G.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROMERO de WERNING, Marta G., q.e.p.d. - Su hermana Alejandra Patricia Romero de Podestá, su cuñado Juan Carlos Podestá y sus hijos Matías, Juan Antonio y Florencia la despiden con profundo cariño, recordando los innumerables momentos compartidos. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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