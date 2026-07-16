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ROMERO, Marta Graciela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROMERO de WERNING, Marta Graciela, q.e.p.d. - Silvia Romero y Gustavo García Soto, sus hijas Malena y María Laura y nietos, Carlos y Graciela Binder, hijos y nietos la despiden con infinita tristeza, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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