RUGGERI, Natalio
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUGGERI, Natalio. - Su consuegra Graciela Alemán de Rocha, hijos e hijos políticos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ RUGGERI, Natalio, Dr. - Querido Lito, siempre estarás presente en cada uno de nosotros. Abrazamos con mucha tristeza a Graciela y a toda tu querida familia. Clara, Bernardo, Pepe, Rosario y Natalia Lamas agradecen una oración en su memoria.
RUGGERI, Natalio, q.e.p.d. - Marta Dagna, Efren Paramio e hijos acompañan a la familia en este triste momento.
✝ RUGGERI, Natalio, q.e.p.d. - Marta Padros de Berisso, hijos y nietos acompañamos a Graciela y los chicos con mucho cariño y recuerdos compartidos.
✝ RUGGERI, Natalio, q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en estos momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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