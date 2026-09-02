SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RUIZ, Teresa Hilda, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su presidente, Dr. Sergio Gabriel Torres, y acompaña a su familia en este momento.

✝ RUIZ, Teresa Hilda, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - Hilda Kogan y Daniel Fernando Soria participan con mucho dolor el fallecimiento de la madre de Sergio Torres, colega y amigo, a quien acompañan en este momento con cariños para toda su familia.

Avisos fúnebres

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