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RUIZ, Teresa Hilda,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUIZ, Teresa Hilda, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su presidente, Dr. Sergio Gabriel Torres, y acompaña a su familia en este momento.
✝ RUIZ, Teresa Hilda, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - Hilda Kogan y Daniel Fernando Soria participan con mucho dolor el fallecimiento de la madre de Sergio Torres, colega y amigo, a quien acompañan en este momento con cariños para toda su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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