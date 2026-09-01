SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANCHEZ SARMIENTO, Eduardo, q.e.p.d. - Sus amigos de la novena promoción del Liceo Militar General Espejo lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor.

SÁNCHEZ SARMIENTO, Eduardo. - Angelina Baliarda y sus hijos Sebastián, Carolina e Ignacio Gebara en este doloroso momento acompañan a la familia con sus oraciones y guardan de él un recuerdo muy querido.

✝ SÁNCHEZ SARMIENTO, Eduardo L., q.e.p.d. - Alejandro y Silvia Galarce e hijos, Alejandro y Marisa, Rodrigo y Bettina y Patricio y Belén lo despedimos con mucha tristeza y abrazamos a Susana, hijos y nietos.

✝ SÁNCHEZ SARMIENTO, Eduardo L., q.e.p.d. - Sus amigos Pepe y Celina Claría, Juan Carlos y Mónica Trevisán, Alberto y Susana Maletti, Jorge y Graciela Moglia, Bobby y Luisa Debernardi, Julio y Adriana Dorr Mansilla, Patricia Nuñez, Federico Casares, Ricardo y María Emma Villanueva, despiden a Eduardo con todo cariño y ruegan a Dios por su verdadera paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa