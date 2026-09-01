Saltar al contenido principal
LA NACION

SANCHEZ SARMIENTO, Eduardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SANCHEZ SARMIENTO, Eduardo, q.e.p.d. - Sus amigos de la novena promoción del Liceo Militar General Espejo lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor.

SÁNCHEZ SARMIENTO, Eduardo. - Angelina Baliarda y sus hijos Sebastián, Carolina e Ignacio Gebara en este doloroso momento acompañan a la familia con sus oraciones y guardan de él un recuerdo muy querido.

SÁNCHEZ SARMIENTO, Eduardo L., q.e.p.d. - Alejandro y Silvia Galarce e hijos, Alejandro y Marisa, Rodrigo y Bettina y Patricio y Belén lo despedimos con mucha tristeza y abrazamos a Susana, hijos y nietos.

SÁNCHEZ SARMIENTO, Eduardo L., q.e.p.d. - Sus amigos Pepe y Celina Claría, Juan Carlos y Mónica Trevisán, Alberto y Susana Maletti, Jorge y Graciela Moglia, Bobby y Luisa Debernardi, Julio y Adriana Dorr Mansilla, Patricia Nuñez, Federico Casares, Ricardo y María Emma Villanueva, despiden a Eduardo con todo cariño y ruegan a Dios por su verdadera paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno desvinculó a una gremialista por “no ocupar su puesto de trabajo″
    1

    Hospital Garrahan: el Gobierno desvinculó a una gremialista por “no ocupar su puesto de trabajo″

  2. Proponen federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia
    2

    Proponen federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia: “Ya funciona así”

  3. Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial de Básquet 2027, con la selección argentina
    3

    Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial de Básquet 2027, con la selección argentina

  4. Cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con uno de los versus más esperados
    4

    Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con uno de los versus más esperados