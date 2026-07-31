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SANCHIS, Celia Rosa Sacchi Vda. de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SANCHIS, Celia Rosa Sacchi Vda. de, q.e.p.d. - Rodolfo Santangelo y Carlos Melconian acompañan a Fernando Sanchis en este doloroso momento.
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LA NACION
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