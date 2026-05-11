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SANDSTEDE, Veronica
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SANDSTEDE, Veronica. - Juan y Silvia, Ion y Mechi Lartirigoyen le mandamos un abrazo gigante a Tian. Cuanta tristeza, estamos lejos y cerca para acompañarte.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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